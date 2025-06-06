«Может стать толчком к миру»: Келлог о спецоперации Украины

«Из моего военного опыта и истории известно, что смелое руководство и решительные действия могут изменить ситуацию на поле боя, как это продемонстрировали СБУ, ГУР и министр обороны Рустем Умеров в эти выходные», - говорится в его сообщении.

Келлог подчеркнул, что эта спецоперация «может стать толчком к миру, но обе стороны должны оставаться преданными миссии президента Трампа - остановить убийства и положить конец войне».

1 июня СБУ провела масштабную спецоперацию «Паутина» против российской стратегической авиации на четырех аэродромах. По данным американской разведки, было выведено из строя 20 самолетов. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что во время атаки был поврежден 41 российский военный самолет.

4 июня Трамп провел с президентом РФ Владимиром Путиным «хороший разговор, но не такой, который приведет к немедленному миру». По данным СМИ США, Трамп якобы в восторге от украинской операции, но обеспокоен тем, что Россия может сделать в ответ. В НАТО считают очень успешной спецоперацию.