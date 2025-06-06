«Это вам за Нетаньяху»: Америка ввела санкции против судей МУС

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон внес в список Солому Балунги Босса из Уганды, Луз дель Кармен Ибаньес Карранса из Перу, Рейн Аделаиду Софи Алапини Гансу из Бенина и Бети Холер из Словении.

Отмечается, что это ответ США на выдачу МУС ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и на решение о возбуждении дела о возможных военных преступлениях американских войск в Афганистане.

«Как судьи МУС, эти четыре человека принимали активное участие в незаконных и безосновательных действиях МУС, направленных против Америки или нашего близкого союзника, Израиля», – заявил Рубио.

По его словам, МУС является «политизированным и ложно заявляет о неограниченной свободе действий в расследовании, предъявлении обвинений и судебном преследовании граждан США и наших союзников».

МУС резко осудил этот шаг, назвав его попыткой подорвать независимость международной судебной институции, которая дает надежду и справедливость миллионам жертв «невероятных зверств».

Босса и Ибаньес Карранса работают в МУС с 2018 года. В 2020 году они участвовали в решении апелляционной палаты, которое позволило прокурору МУС начать официальное расследование в отношении возможных военных преступлений американских войск в Афганистане. В начале февраля Трамп подписал указ о санкциях против МУС, главной причиной чего стал ордер на арест Нетаньяху.

По данным СМИ, прокурор МУС Карим Хан, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, стал первым человеком, на которого распространяются экономические санкции и ограничения на поездки, санкционированные Трампом.