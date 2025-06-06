Новое землетрясение в Шемахе и Хызы

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Шемахинском и Хызинском районах Азербайджана, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

Подземные толчки зафиксированы в 10:18 по местному времени в 15 км к северо-востоку от станции Пиргулу.

Землетрясение ощущалось в Шемахинском и Хызинском районах. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 5 км. В эпицентре сила подземных толчков достигала 4 баллов, в близлежащих населенных пунктах - 3-4 баллов.

Отметим, что 5 июня также в Шемахинском и Хызинском районах произошло землетрясение магнитудой 3,7.