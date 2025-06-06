USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Маск призвал к перевороту и опубликовал компромат на Трампа. Его хотят депортировать
Новость дня
Маск призвал к перевороту и опубликовал компромат на Трампа. Его хотят депортировать

Новое землетрясение в Шемахе и Хызы

11:52 146

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Шемахинском и Хызинском районах Азербайджана, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

Подземные толчки зафиксированы в 10:18 по местному времени в 15 км к северо-востоку от станции Пиргулу.

Землетрясение ощущалось в Шемахинском и Хызинском районах. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 5 км. В эпицентре сила подземных толчков достигала 4 баллов, в близлежащих населенных пунктах - 3-4 баллов.

Отметим, что 5 июня также в Шемахинском и Хызинском районах произошло землетрясение магнитудой 3,7.

«Паутина» разозлила Белый дом: обсуждается отказ от поддержки Киева
«Паутина» разозлила Белый дом: обсуждается отказ от поддержки Киева
11:42 428
Потери России скоро превысят миллион человек
Потери России скоро превысят миллион человек горячая тема
08:21 3447
«Может стать толчком к миру»: Келлог о спецоперации Украины
«Может стать толчком к миру»: Келлог о спецоперации Украины
10:42 1371
Перепалка с Маском стоила Трампу $1,1 млрд
Перепалка с Маском стоила Трампу $1,1 млрд
10:29 1603
В Киеве рассказали о масштабных планах России
В Киеве рассказали о масштабных планах России
10:17 1591
Конфликт с Трампом дорого обошелся Маску, а у республиканцев могут быть проблемы
Конфликт с Трампом дорого обошелся Маску, а у республиканцев могут быть проблемы
09:43 1929
А украинские беспилотники атаковали Москву, Брянск, Энгельс...
А украинские беспилотники атаковали Москву, Брянск, Энгельс... новость дополнена
09:15 2958
Маск призвал к перевороту и опубликовал компромат на Трампа. Его хотят депортировать
Маск призвал к перевороту и опубликовал компромат на Трампа. Его хотят депортировать новость дополнена; видео
01:31 16487
Бейрут в огне. Президент возмущается
Бейрут в огне. Президент возмущается все еще актуально
01:22 7485
17 армий вступают в Газу
17 армий вступают в Газу наша корреспонденция
5 июня 2025, 19:30 6503
Почетное прошлое. Или имя, которое однажды вернется
Почетное прошлое. Или имя, которое однажды вернется судьба человека; все еще актуально
5 июня 2025, 18:05 5964

ЭТО ВАЖНО

«Паутина» разозлила Белый дом: обсуждается отказ от поддержки Киева
«Паутина» разозлила Белый дом: обсуждается отказ от поддержки Киева
11:42 428
Потери России скоро превысят миллион человек
Потери России скоро превысят миллион человек горячая тема
08:21 3447
«Может стать толчком к миру»: Келлог о спецоперации Украины
«Может стать толчком к миру»: Келлог о спецоперации Украины
10:42 1371
Перепалка с Маском стоила Трампу $1,1 млрд
Перепалка с Маском стоила Трампу $1,1 млрд
10:29 1603
В Киеве рассказали о масштабных планах России
В Киеве рассказали о масштабных планах России
10:17 1591
Конфликт с Трампом дорого обошелся Маску, а у республиканцев могут быть проблемы
Конфликт с Трампом дорого обошелся Маску, а у республиканцев могут быть проблемы
09:43 1929
А украинские беспилотники атаковали Москву, Брянск, Энгельс...
А украинские беспилотники атаковали Москву, Брянск, Энгельс... новость дополнена
09:15 2958
Маск призвал к перевороту и опубликовал компромат на Трампа. Его хотят депортировать
Маск призвал к перевороту и опубликовал компромат на Трампа. Его хотят депортировать новость дополнена; видео
01:31 16487
Бейрут в огне. Президент возмущается
Бейрут в огне. Президент возмущается все еще актуально
01:22 7485
17 армий вступают в Газу
17 армий вступают в Газу наша корреспонденция
5 июня 2025, 19:30 6503
Почетное прошлое. Или имя, которое однажды вернется
Почетное прошлое. Или имя, которое однажды вернется судьба человека; все еще актуально
5 июня 2025, 18:05 5964
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться