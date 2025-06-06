NEQSOL Holding продолжает поддерживать семьи шехидов и ветеранов

В рамках сотрудничества в 2025 году была оказана социальная поддержка 710 ветеранам и семьям шехидов в виде финансирования медицинских услуг и обучения за счет части средств, выделенных Фонду YAŞAT со стороны NEQSOL Holding.

NEQSOL Holding продолжает сотрудничество с Фондом YAŞAT с целью поддержки ветеранов и семей шехидов.

Также по случаю 1 июня – Международного дня защиты детей около 1700 детей шехидов по всей стране были поздравлены в рамках социального проекта «Караван подарков», реализуемого Фондом YAŞAT при поддержке NEQSOL Holding.

Другая часть средств, выделенных холдингом, будет использована в течение этого года в рамках реализации других специальных социальных проектов, среди которых Летний лагерь YAŞAT для детей шехидов, Летняя школа и Школьные принадлежности.

Начиная с 2021 года и с учетом текущей используемой суммы, по решению NEQSOL Holding компании в составе холдинга – Bakcell, Norm, Azerconnect Group и Nobel Energy – выделили Фонду YAŞAT общую сумму в размере 3,7 миллиона манатов.

NEQSOL Holding выражает свои наилучшие пожелания мира и благополучия азербайджанскому народу по случаю праздника Гурбан.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 11 странах в таких сферах, как телекоммуникации, энергетика, строительство и высокие технологии.