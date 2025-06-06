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Российская оппозиция тайно общается с украинскими властями

12:23 1309

Российская оппозиция за кулисами ведет диалог с украинскими чиновниками, заявил в комментарии Politico журналист, бывший политзаключенный Владимир Кара-Мурза.

Он отметил, что эти обсуждения не являются «публичными». «Мы хотели бы вывести это на самый высокий уровень», — добавил он, предположительно, имея в виду президента Украины Владимира Зеленского.

Еще один российский оппозиционный политик Илья Яшин заявил, что ЕС может выступить посредником между оппозицией России и правительством Украины.

«Мы хотим начать этот диалог с Украиной», — сказал Яшин, заявив, что Зеленский выразил открытость для переговоров с ними. «Мы не враги Украине... и хотим сохранить ее независимость», — сказал Яшин.

Politico отмечает, что хотя и Украина, и российская оппозиция являются противниками президента РФ Владимира Путина, они избегают совместной работы. «Киев с опаской относится к движению, беспокоясь, что оно по-прежнему придерживается имперских взглядов на Украину и вторжение Кремля, включая аннексию Крыма в 2014 году», - отмечает издание.

Многие в Украине считают российский народ ответственным за войну, в то время как российская оппозиция утверждает, что это война Путина, в которой рядовые россияне якобы страдают не меньше, чем украинцы.

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