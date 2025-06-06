Израиль «успокоил» американцев и «дал шанс» Ирану

Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Израиль заверил США, что не станет наносить удар по Ирану, пока президент США Дональд Трамп не даст понять, что переговоры Вашингтона и Тегерана провалились.

«Мы успокоили американцев и сказали им, что нет никакой логики в том, чтобы начинать атаку, если можно найти хорошее дипломатическое решение. Вот почему мы собираемся дать ему шанс и подождать с любыми военными действиями, пока не станет ясно, что переговоры исчерпаны и (представитель Белого дома) Стив Уиткофф сдался», - заявил один из собеседников портала.

По словам израильских официальных лиц, обещания были даны во время визита в Вашингтон на прошлой неделе министра по стратегическим вопросам Рона Дермера, директора «Моссада» Давида Барнеа и советника по национальной безопасности Цахи Ханегби.

Белый дом все еще ждет ответа Ирана на предложение заключить ядерную сделку. Иранские власти заявили, что в настоящий момент работают над ответом.

В среду верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что условия, выдвигаемые США для урегулирования проблемы ядерной программы Тегерана, противоречат иранским интересам.

Переговоры по иранской ядерной программе ведут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава иранского МИД Аббас Аракчи при посредничестве Омана.