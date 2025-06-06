Подростки из Армении оказались в Азербайджане

В Армении двое несовершеннолетних, проживающих в Сюникской области (Западный Зангезур), заблудились и оказались на территории Азербайджана, сообщает Служба национальной безопасности Армении.

«Согласно полученной информации, жители общины Тех Сюникской области РА Карен Армен Джангирян (родился 27.06.2007 г.) и Андрей Арменович Гягунц (родился 13.01.2008 г.) 6 июня 2025 года около 01:20 на территории, прилегающей к селу Аравус Сюникской области, заблудились и оказались на территории Азербайджана», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Службой «принимаются все необходимые меры для установления местонахождения граждан и обеспечения их безопасного возвращения».