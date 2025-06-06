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AQTA усиленно подготовилось к празднику Курбан

13:03 263

Агентство по пищевой безопасности (AQTA) и соответствующие ведомства в дни праздника Курбан, 6 и 7 июня, приняли все необходимые меры по обеспечению населения качественным мясом и мясными продуктами, чтобы убой и продажа жертвенных животных проводились согласно соответствующим нормам и правилам в безопасных и здоровых условиях.

Отмечается, что при пунктах забоя есть ветеринарные лаборатории Института пищевой безопасности. При подозрении на заболевание среди жертвенных животных берется образец из внутренних органов, который исследуется в лабораториях, а также в Центральной ветеринарной лаборатории.

Торговые сети с холодильной инфраструктурой, действующие на территории Азербайджана, также оказывают услуги по забою жертвенных животных и доставке их мяса гражданам на основе предварительно принятых заказов. Граждане могут получить информацию о точках забоя и продажи жертвенных животных с сайта агентства.

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