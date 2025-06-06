Беспилотник прилетел в здание, когда там был российский губернатор

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков стал очевидцем атаки беспилотника в Белгороде во время посещения здания суда, поврежденного при воздушном налете.
По словам главы региона, здание Октябрьского районного суда подверглось атаке со стороны беспилотника самолетного типа. И когда он «осматривал последствия от первой атаки, враг целенаправленно атаковал» объект снова.
По информации Гладкова, в результате второго удара БПЛА самолетного типа пострадал водитель автомобиля, который в этот момент проезжал по улице. Мужчина получил баротравму, его госпитализировали. В здании повреждено остекление и фасад.
БПЛА ударил по зданию суда в Белгороде. В этот момент там находился губернатор Вячеслав Гладков pic.twitter.com/D4WDTVDUmd— seymur bakshev (@seymur_bakshev) June 6, 2025