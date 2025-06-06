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Беспилотник прилетел в здание, когда там был российский губернатор

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13:10 1050

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков стал очевидцем атаки беспилотника в Белгороде во время посещения здания суда, поврежденного при воздушном налете.

По словам главы региона, здание Октябрьского районного суда подверглось атаке со стороны беспилотника самолетного типа. И когда он «осматривал последствия от первой атаки, враг целенаправленно атаковал» объект снова.

По информации Гладкова, в результате второго удара БПЛА самолетного типа пострадал водитель автомобиля, который в этот момент проезжал по улице. Мужчина получил баротравму, его госпитализировали. В здании повреждено остекление и фасад.

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