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Маск призвал к перевороту и опубликовал компромат на Трампа. Его хотят депортировать
Новость дня
Маск призвал к перевороту и опубликовал компромат на Трампа. Его хотят депортировать

В Белом доме хотят помирить Трампа с Маском

13:18 490

В Белом доме сообщают о сигналах возможного примирения между американским президентом Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, которые накануне устроили публичную ссору, передает Politico.

Помощники Белого дома, которые пытались убедить президента сдержать свою публичную критику в адрес Маска, запланировали на пятницу телефонный разговор с миллиардером, чтобы договориться о примирении.

Сам Трамп в телефонном комментарии Politico сказал, что «все в порядке», когда его спросили о ссоре с Маском. «Все идет очень хорошо, лучше не бывает», – отметил он.

Помощники Трампа посоветовали ему сосредоточиться на бюджетном законопроекте, который и стал причиной спора, и его прохождении через Сенат, а не на конфликте с Маском.

Публичный спор между президентом США и американским миллиардером разгорелся ранее в четверг, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах и без помощи Маска. После этого Маск начал публиковать серию постов на Х, которые начались с критического замечания: якобы без его помощи «Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы имели бы 51 мандат против 49 в Сенате». В последующих постах Маск продолжил резко критиковать One Big Beautiful Bill, который, по его словам, предусматривает рост и без того большого дефицита бюджета США. Он также привел ранние заявления Трампа, где тот резко критиковал увеличение бюджетного дефицита, сопровождая их саркастическими комментариями: «Где человек, который писал эти слова? Его заменили на клона?» В ответ Трамп написал, что в определенный момент времени Илон оказался «на грани», добавив, что «он просто сошел с ума!»

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