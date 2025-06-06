Крупная банковская сделка между Грузией и Китаем

Об этом журналистам рассказал сам Ираклий Рухадзе, считающийся одним из ближайших соратников председателя правящей в стране партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили.

Владелец третьего по величине в Грузии банка Liberty, бизнесмен Ираклий Рухадзе ведет переговоры с китайской Hualing Group о его продаже Basisbank, принадлежащему этой китайской компании.

Бизнесмен заявил, что переговоры с китайской стороной идут вполне успешно. Если сделка в итоге состоится, китайский Basisbank может стать крупнейшим банком Грузии, обогнав два банковских учреждения, принадлежащих западным инвесторам: TBC и Bank of Georgia.

Ранее третье место в банковском секторе Грузии занимала «дочка» российского VTB, но после введения Западом антироссийских санкций в 2022 году она была вынуждена уйти с грузинского рынка. При этом VTB-Georgia был выкуплен тем же Basisbank.

Политическую значимость будущей сделке придает то обстоятельство, что Ираклий Рухадзе — владелец наиболее влиятельной в Грузии проправительственной телекомпании Imedi. Кроме того, именно Libertybank обслуживает около 864 тыс. грузинских пенсионеров — более 26% населения страны.

Ранее власти Грузии не раз заявляли, что в случае введения Западом «секторальных» или финансовых санкций против Грузии это не приведет к обрушению финансовой системы страны, поскольку у Грузии «есть альтернатива».