Переговоры Матвиенко в Ереване на фоне акций протеста

Матвиенко отметила «многовековую историю дружбы и духовной близости» между народами двух стран. Она подчеркнула, что Россия и Армения остаются естественными союзниками, заинтересованными в углублении сотрудничества в различных сферах.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, которая находится с визитом в Ереване, встретилась с главой армянского парламента Аленом Симоняном, сообщили российские СМИ.

Матвиенко поблагодарила Алена Симоняна за возобновление политического диалога на парламентском уровне: «Наши армянские друзья, коллеги, я еще раз хочу вас искренне поблагодарить за приглашение посетить Армению, за возможность возобновления диалога на уровне председателей палат, председателей парламентов. Мы рады возобновлению после определенного периода политического диалога на уровне спикеров».

Она добавила, что этот диалог проходит «в духе договоренностей, которые были достигнуты президентами РФ и Армении».

Ален Симонян в свою очередь заявил о готовности Армении к конструктивному диалогу и укреплению стратегического партнерства. Он подчеркнул активизацию контактов между странами в этом году и обоюдную заинтересованность в развитии торгово-экономического взаимодействия.

Спикер Совфеда России также встретилась с премьер-министром Николом Пашиняном, встреча продлилась «значительно дольше запланированного времени». Об этом сообщила пресс-служба СФ.

Переговоры сначала проходили в формате тет-а-тет, затем беседа была продолжена в расширенном формате, уточнили в пресс-службе.

А тем временем у здания парламента Армении во время сессии армяно-российской межпарламентской комиссии прошли две акции протеста.