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В России заявили о наступлении в Сумской области Украины

14:06 1298

Подразделения группировки российских войск «Север» ведут наступательные действия в Сумской области Украины, за неделю захвачены четыре населенных пункта. Это следует из заявления Минобороны РФ в пятницу, 6 июня.

«В течение недели подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Алексеевка, Андреевка, Водолаги и Кондратовка Сумской области», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Российские военные утверждают, что ударами авиации, дронами и огнем артиллерии поражена живая сила и техника 14 бригад, двух полков ВСУ, а также центра сил специальных операций.

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