Кто же лев?

«Мне не нужна валерьянка», - сказал немецкий канцлер Фридрих Мерц, направлявшийся на встречу с Дональдом Трампом в Белом доме. Но пресса - и в Германии, и в США - накануне этой встречи как могла запугивала Мерца тем, что в Овальном кабинете его может ждать такая же засада, как та, в которую попал украинский президент Владимир Зеленский и президент ЮАР Сирил Рамафоза. Первого, как известно, Трамп и присутствующий на встрече Джей Ди Вэнс обвинили в неблагодарности, в том, что на госте не было костюма и прочих грехах. Рамафосу Трамп заклеймил за преследование белых граждан Южной Африки. «Мерц войдет в логово льва», - написало издание Politico.

Мерц и Трамп уже сталкивались лбами, хотя и на расстоянии. Канцлер недвусмысленно поддержал Зеленского в его перепалке с Трампом. До этого в феврале он говорил, что его избрание означает «обретение независимости от США» и обвинял Трампа в том, что он «совершенно безразличен к судьбам Европы». Мерц несколько раз припечатал и Вэнса за его откровенное вмешательство в немецкие выборы. Любовь американских властей к ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АДГ) общеизвестна (хотя и не вполне понятна), но Вэнс, будучи в Германии, явно перегибал палку, обвиняя правительство европейской страны в том, что оно не допускает к власти экстремистскую пронацистскую партию и таким образом ущемляет свободу и демократию. Однако в четверг АДГ не упоминали и скандала между Мерцем и Трампом не произошло. Встреча началась вполне благостно: гость подарил хозяину обрамленный золотой рамкой сертификат о рождении деда президента США Фридриха Трампа. Тот родился в немецком городе Карлштадте и оттуда эмигрировал в Америку.

В конце концов, у Трампа и не могло быть такой идиосинкразии к Мерцу, как к Зеленскому. Оба преуспевающие предприниматели, совсем не бедные люди и к тому же любители гольфа. Однако их беседа выявила глубокое расхождение по одному из главных обсуждаемых вопросов — о войне в Украине. Трамп выдал сентенцию, которую до этого никто от него не слышал. «Может быть, было бы лучше, если бы Украина и Россия повоевали еще какое-то время», — сказал он. Трамп, явно проецируя картину на свое инфантильное мировоззрение, сравнивает воюющие стороны с двумя подростками, которые дерутся, потому что ненавидят друг друга. И, по его словам, надо дать им еще подраться, а потом развести. Поразительный цинизм, учитывая, что в этой «драке подростков» ежедневно погибают от ракетных обстрелов жилых домов десятки украинцев. Мерц повторил свою твердую позицию — правительство его страны помогало и будет помогать Украине и предоставлять ей максимально возможную военную помощь. Одновременно он дал понять Трампу, что считает Владимира Путина главным виновником происходящей трагедии. При этом он назвал Трампа «ключевой фигурой в мире, кто может оказать давление на Путина с целью как можно быстрее закончить эту ужасную войну». Канцлер потрафил Трампу, сказав, что Германия увеличит свой военный бюджет с нынешних 2.5 до 5 процентов, до планки, которую уже давно требует установить Трамп применительно ко всем европейским странам.

При обсуждении Украины между тем произошла малоприятная сценка. Мерц напомнил, что 6 мая будет D-Day - исполняется годовщина высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году, и тогда началось освобождение Германии от нацистского диктатора. Трамп на это захихикал: «Это был не самый приятный день для вас», имея в виду принадлежность Мерца к немецкой нации. Это было очевидное и довольно мерзостное унижение гостя, впрочем, вполне в духе Трампа. Найти общие точки соприкосновения по вопросу войны в Украине, как и следовало ожидать, на встрече в Овальном кабинете Белого дома не удалось, два лидера придерживаются диаметрально противоположных мнений. О Трампе в Америке говорят, что он в возрасте 10 лет проснулся в теле миллиардера. И его хаотичные действия вполне подтверждают этот вердикт. Так, сначала он написал пост, что ему очень понравился разговор с Путиным. Вскоре этот пост был убран. Но еще через какое-то время вновь появился в сети Трампа Truth Social. А потом там же оказалась ссылка на статью, в которой говорится, как он зол на Путина и как немедленно введет против него пошлины руками Сената. А за час до этого председатель сенатского комитета Роджер Уикер сообщил, что Трамп просит Сенат пока не вводить пошлины...