В России уже готовы предоставить Маску убежище

«Я думаю, что у Маска совсем другая игра, что ни в каком политическом убежище он не будет нуждаться, хотя, если бы нуждался, Россия, конечно, могла бы его предоставить», — сказал Новиков, которого цитирует ТАСС.

По его мнению, Маск вряд ли будет поддерживать демократов из-за разлада с Трампом. «Есть тактические разногласия, а есть стратегические вещи, и он будет их придерживаться, мне кажется», — заключил депутат.

А зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова содействовать примирению между Трампом и Маском за «разумную плату». Об этом политик написал в X.

Медведев заявил о готовности России помочь в заключении мирного соглашения между Трампом и Маском за долю в Starlink — глобальной системе спутниковой связи, которая принадлежит Маску. Медведев также призвал бизнесменов не ссориться. «Мы готовы содействовать заключению мирного соглашения между D и E (Дональдом Трампом и Илоном Маском) за разумную плату и принять акции Starlink в качестве оплаты. Не ссорьтесь, ребята», — написал Медведев в соцсети.

Ссора Маска с Трампом началась с критики бизнесменом «большого красивого» законопроекта, который предложил президент. Инициатива предполагает продление налоговых льгот и, по оценкам экономистов, может увеличить дефицит бюджета США примерно на $600 млрд. Маск назвал законопроект «омерзительным извращением». Трамп предложил бизнесмену критиковать его, а не законодательную инициативу, которая поступила в Конгресс. В ответ на это Маск написал в соцсети Х, что без него Трамп проиграл бы выборы, а демократы контролировали бы Палату представителей. Тогда глава Белого дома отметил, что самый простой способ сэкономить «миллиарды и миллиарды» долларов бюджета — «это прекратить государственные субсидии и контракты Илона». После этого Маск решил «сбросить настоящую бомбу». По его словам, Трамп фигурирует в деле Джеффри Эпштейна, который умер в тюрьме в 2019 году. Следствие подозревало его в торговле несовершеннолетними. Именно из-за того, что Трамп фигурирует в этом деле, его материалы до сих пор не были опубликованы, утверждал Маск.

Трамп, в свою очередь, заявил, что бизнесмен «просто сошел с ума». Миллиардер на этом не остановился и в ответ на вопрос одного из пользователей соцсети Х, следует ли объявить Трампу импичмент, написал: «Да», а также поддержал предложение заменить Трампа на вице-президента Джей Ди Вэнса. Кроме того, по словам советника Маска, бизнесмен решил «разнести» республиканцев на ближайших выборах в Конгресс и финансово поддержать избирательные кампании демократов.