USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Маск призвал к перевороту и опубликовал компромат на Трампа. Его хотят депортировать
Новость дня
Маск призвал к перевороту и опубликовал компромат на Трампа. Его хотят депортировать

Израиль сказал, когда в Ливане будет тихо

14:52 372

Министр обороны Израиля Исраэль Кац ответил ливанскому президенту Джозефу Ауну, который накануне осудил атаки израильской армии в Бейруте и обвинил еврейское государство в нарушении стабильности и порядка в регионе.

«В Бейруте не будет тихо, а в Ливане не будет порядка и стабильности без обеспечения безопасности Государства Израиль. Соглашения должны соблюдаться, и если вы не сделаете то, что требуется, мы продолжим действовать с большой силой», — заявил Кац, которого цитируют израильские СМИ.

Кац сказал, что правительство Ливана должно разоружить организацию «Хезболла» и не позволять ей производить беспилотники, которые будут угрожать северным населенным пунктам и гражданам Израиля.

 «Вы должны гарантировать, что ливанская армия действительно будет соблюдать соглашение о прекращении огня. Мы не допустим возврата к реальности, существовавшей до 7 октября», - сказал Кац.

Между тем армия Ливана пригрозила прекратить сотрудничество: «Мы осуждаем недавние израильские атаки и угрожаем заморозить сотрудничество с комиссией по наблюдению за соблюдением режима прекращения огня, если Израиль не прекратит боевые действия, и нарушения продолжатся».

В ночь на 6 июня истребители ЦАХАЛ провели в районе Дахия в Бейруте и на юге Ливана атаку на объекты по производству и хранению БПЛА, используемых 127-м авиаподразделением «Хезболлы».

Украина готовит «новые операции» против России
Украина готовит «новые операции» против России
15:23 894
Кто же лев?
Кто же лев? наша корреспонденция
14:18 2001
Один из крупнейших ударов: Россия массированно атаковала Украину
Один из крупнейших ударов: Россия массированно атаковала Украину фото; обновлено 14:30
14:30 14556
Маск призвал к перевороту и опубликовал компромат на Трампа. Его хотят депортировать
Маск призвал к перевороту и опубликовал компромат на Трампа. Его хотят депортировать новость дополнена; видео
01:31 19076
Новый удар Украины по российским военным аэродромам
Новый удар Украины по российским военным аэродромам обновлено 13:40
13:40 9573
В России заявили о наступлении в Сумской области Украины
В России заявили о наступлении в Сумской области Украины
14:06 1301
Переговоры Матвиенко в Ереване на фоне акций протеста
Переговоры Матвиенко в Ереване на фоне акций протеста
13:55 1465
Разрушается дом, в котором родился Аббасгулу ага Бакиханов
Разрушается дом, в котором родился Аббасгулу ага Бакиханов горячая тема; все еще актуально
5 июня 2025, 23:29 5722
«Паутина» разозлила Белый дом: обсуждается отказ от поддержки Киева
«Паутина» разозлила Белый дом: обсуждается отказ от поддержки Киева
11:42 2956
Потери России скоро превысят миллион человек
Потери России скоро превысят миллион человек горячая тема
08:21 4983
«Может стать толчком к миру»: Келлог о спецоперации Украины
«Может стать толчком к миру»: Келлог о спецоперации Украины
10:42 2773

ЭТО ВАЖНО

Украина готовит «новые операции» против России
Украина готовит «новые операции» против России
15:23 894
Кто же лев?
Кто же лев? наша корреспонденция
14:18 2001
Один из крупнейших ударов: Россия массированно атаковала Украину
Один из крупнейших ударов: Россия массированно атаковала Украину фото; обновлено 14:30
14:30 14556
Маск призвал к перевороту и опубликовал компромат на Трампа. Его хотят депортировать
Маск призвал к перевороту и опубликовал компромат на Трампа. Его хотят депортировать новость дополнена; видео
01:31 19076
Новый удар Украины по российским военным аэродромам
Новый удар Украины по российским военным аэродромам обновлено 13:40
13:40 9573
В России заявили о наступлении в Сумской области Украины
В России заявили о наступлении в Сумской области Украины
14:06 1301
Переговоры Матвиенко в Ереване на фоне акций протеста
Переговоры Матвиенко в Ереване на фоне акций протеста
13:55 1465
Разрушается дом, в котором родился Аббасгулу ага Бакиханов
Разрушается дом, в котором родился Аббасгулу ага Бакиханов горячая тема; все еще актуально
5 июня 2025, 23:29 5722
«Паутина» разозлила Белый дом: обсуждается отказ от поддержки Киева
«Паутина» разозлила Белый дом: обсуждается отказ от поддержки Киева
11:42 2956
Потери России скоро превысят миллион человек
Потери России скоро превысят миллион человек горячая тема
08:21 4983
«Может стать толчком к миру»: Келлог о спецоперации Украины
«Может стать толчком к миру»: Келлог о спецоперации Украины
10:42 2773
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться