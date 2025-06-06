Израиль сказал, когда в Ливане будет тихо

Министр обороны Израиля Исраэль Кац ответил ливанскому президенту Джозефу Ауну, который накануне осудил атаки израильской армии в Бейруте и обвинил еврейское государство в нарушении стабильности и порядка в регионе.

«В Бейруте не будет тихо, а в Ливане не будет порядка и стабильности без обеспечения безопасности Государства Израиль. Соглашения должны соблюдаться, и если вы не сделаете то, что требуется, мы продолжим действовать с большой силой», — заявил Кац, которого цитируют израильские СМИ.

Кац сказал, что правительство Ливана должно разоружить организацию «Хезболла» и не позволять ей производить беспилотники, которые будут угрожать северным населенным пунктам и гражданам Израиля.

«Вы должны гарантировать, что ливанская армия действительно будет соблюдать соглашение о прекращении огня. Мы не допустим возврата к реальности, существовавшей до 7 октября», - сказал Кац.

Между тем армия Ливана пригрозила прекратить сотрудничество: «Мы осуждаем недавние израильские атаки и угрожаем заморозить сотрудничество с комиссией по наблюдению за соблюдением режима прекращения огня, если Израиль не прекратит боевые действия, и нарушения продолжатся».

В ночь на 6 июня истребители ЦАХАЛ провели в районе Дахия в Бейруте и на юге Ливана атаку на объекты по производству и хранению БПЛА, используемых 127-м авиаподразделением «Хезболлы».