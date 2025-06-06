Борис Джонсон предлагает Турции союз с Британией вместо России и ЕС

В Стамбуле состоялся слет Фонда бухгалтеров, в котором участвовали бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и бывший генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу. Последний прямо заявил, что Турция стала заложником уникальной, односторонне обязывающей схемы с Евросоюзом. Отметим, что на протяжении десятилетий таможенный союз между Турцией и Европейским союзом, вступивший в силу в 1996 году, рассматривался как один из ключевых инструментов модернизации турецкой экономики и институционального сближения с ЕС. Он способствовал росту экспорта, повышению конкурентоспособности турецкой промышленности и ускоренной интеграции страны в международные производственные цепочки. Но по прошествии почти 30 лет эксперты все чаще указывают на структурные ограничения и политические дисбалансы, встроенные в саму модель Таможенного союза.

Анкара продолжает соблюдать правила внутреннего рынка ЕС в сфере торговли промышленными товарами, не имея при этом доступа к механизму совместного принятия решений. Что лишь усиливает политическое недовольство в Анкаре и подрывает экономическую рентабельность соглашения. Однако все попытки Турции на протяжении последних лет инициировать модернизацию договора с учетом появления новых приоритетов в глобальной торговле отклика в Брюсселе не находят. «Нет другой страны, которая бы добровольно выполняла требования соглашения, в рамках которого не обладает правом голоса, - констатировал Роберту Азеведу. - Чтобы торговать с Турцией, международные игроки вынуждены согласовывать условия с Брюсселем, но Турция однако в определении этих условий не участвует». Бывший гендиректор ВТО подчеркнул, что нынешняя структура Таможенного союза не охватывает приоритетные направления глобальной торговли XXI века — цифровую экономику, рынок услуг, государственные закупки и устойчивое сельское хозяйство. Тем не менее со стороны ЕС отсутствует политическая воля к комплексной реформе соглашения. В ходе заседания прозвучало и более радикальное предложение. Борис Джонсон, упомянув свои османские корни и опыт Brexit, предложил Турции рассмотреть альтернативную модель партнерства — не с Европейским союзом, а с Великобританией. По словам Джонсона, Турция должна сохранить гибкость и отказаться от чрезмерной зависимости от ЕС.