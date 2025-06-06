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Россия займется «продвижением русского языка» в Грузии

15:05 664

Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии продолжит работать над «продвижением русского языка».

Об этом заявил новый глава диппредставительства Дмитрий Олисов.

«Продвижение русского языка относится к приоритетным направлениям российской гуманитарной политики за рубежом. И наша основная задача – способствовать повышению конкурентоспособности русского языка, гарантировать всеобщий свободный доступ к достижениям российской культуры и науки, обеспечивать возможности для изучения языка, получения образования на русском языке. Хотел бы заверить, что Секция интересов, весь ее коллектив продолжит работать в этом важном направлении», – сказал Олисов на вечере, приуроченном к Дню русского языка. Его слова приводит «Эхо Кавказа».

Российский дипломат также отметил, что на русском языке написано много произведений известных грузинских писателей, которые «не только творили, но и мыслили на русском языке».

Олисов назвал русский язык «языком дружбы, сотрудничества и единства, основы сохранения культурной идентичности российской диаспоры за рубежом и средством межнационального общения».

День русского языка отмечается каждый год 6 июня в день рождения Александра Пушкина.

Олисов приступил к обязанностям главы Секции интересов РФ на текущей неделе. Он сменил на этом посту Дмитрия Трофимова.

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