В Кремле не согласились с Трампом

«Здесь, безусловно, может быть своя точка зрения на происходящее у президента США. Для нас это экзистенциальный вопрос, это вопрос наших национальных интересов, вопрос нашей безопасности, будущего нашего и наших детей, будущего нашей страны», — сказал Песков. «Для нас важно, что мы продолжаем наши контакты с Вашингтоном», — добавил он.

У президента США Дональда Трампа может быть собственный взгляд на российско-украинскую войну, однако для России это «вопрос национальных интересов» и безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

Так Песков прокомментировал слова Трампа, который сравнил войну России против Украины с «дракой детей». Свое мнение он озвучил на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. «Иногда вы встречаете двух маленьких детей, которые дерутся как сумасшедшие. Они ненавидят друг друга, дерутся в парке, и вы пытаетесь их разнять. Они не хотят, чтобы их разнимали. Иногда лучше дать им подраться какое-то время, а потом разнять», — сказал накануне Трамп.

По словам Трампа, своей аналогией он поделился с российским президентом Владимиром Путиным во время телефонного разговора 4 июня. «Вы можете увидеть подобное в хоккее, в спорте. Судьи отпускают их на пару секунд. Дайте им немного времени, прежде чем разнимать», — сказал Трамп.

Выступая в Белом доме на встрече с Мерцем, Трамп предупредил, что взаимные атаки России и Украины повышают риск эскалации. Он подчеркнул, что недоволен тем, как развивается ситуация, но по-прежнему рассчитывает на успех в вопросе урегулирования российско-украинского военного конфликта.