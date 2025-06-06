Украина готовит «новые операции» против России

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в разведке.

Собеседники издания заявили, что глава СБУ Василий Малюк готовил атаку на российские аэродромы в течение 18 месяцев, но информировал об операции только президента Украины Владимира Зеленского. При этом ключевые члены украинской администрации о подготовке операции не знали, утверждают источники WSJ.

По информации собеседников газеты в США и Украине, готовность Киева к проведению подобных операций привела к напряженности в отношениях с Вашингтоном.

1 июня сообщалось, что СБУ провела спецоперацию «Паутина», атаковав дронами аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Сегодня Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара в ночь на 6 июня» по территории Украины «в ответ на террористические акты Киева».