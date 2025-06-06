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К российским журналистам снова пришли силовики

15:33 426

В редакции Ura.ru второй день проходят оперативные мероприятия, силовики пришли, чтобы допросить в качестве свидетеля главреда издания Диану Козлову. Об этом Козлова сообщила РБК.

Источник РБК также рассказал, что следствие хочет допросить еще двух сотрудников — руководителя региональных редакций и корреспондента — в качестве свидетелей.

«Меня и еще ряд сотрудников хотят пригласить на допрос как свидетелей, на данный момент мы еще в редакции. Сопротивления никому не оказываем, сотрудники уехали по своим обстоятельствам, позже обещали вернуться. Все еще ждем второго пришествия», — уточнила РБК Козлова.

В УФСБ сообщили РБК, что сотрудники УФСБ не ведут оперативных мероприятий в офисе информагентства.

С обысками в Ura.ru пришли накануне, издание сообщило, что следователей заинтересовали «источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области». Глава областной редакции Ura.ru Денис Аллаяров стал фигурантом дела о взятке, которую, по версии следствия, он дал своему дяде — начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову. Последний ранее был задержан в рамках расследования другого преступления, отмечает издание и полагает, что Карпов мог оговорить Аллаярова, чтобы облегчить «свою участь» по другому обвинению.

Глава секретариата Союза журналистов России Денис Токарский в разговоре с РБК назвал подобные силовые мероприятия в отношении прессы недопустимыми.

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева назвала обыски в офисе Ura.ru попыткой уничтожить журналистику в отдельном регионе.

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