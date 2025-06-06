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Новая версия Кремля, зачем Россия начала «спецоперацию»

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«Специальная военная операция» (так в РФ называют войну против Украины – ред.) началась после того, как дипломатические возможности решить проблему «были исчерпаны» и «конфликт» нельзя было урегулировать иначе. Так заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

«Именно поэтому выполняется СВО — после того как были исчерпаны все возможности урегулирования проблем политико-дипломатическими средствами. Причем они были исчерпаны после того, как все наши инициативы были отвергнуты западниками. Для нас то, что происходит, имеет именно такое значение», — сказал Песков.

В мае пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия готова к длительной работе по урегулированию «конфликта» с Украиной. Он подчеркнул, что достижение мира подразумевает много «нюансов» и их «нужно обговаривать».

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