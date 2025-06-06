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Длинные очереди за рисом в Японии

15:59 150

В Японии в последние месяцы наблюдается дефицит риса из-за плохого урожая. Цены на этот продукт за год выросли вдвое: пятикилограммовая упаковка риса в супермаркете стоит в среднем $29,6, оптовая цена на мешок в 60 кг достигла рекордных $184, передает Reuters.

В магазинах, продающих ограниченное количество риса по более доступным ценам, стоят многочасовые очереди.

По мнению аналитиков, ситуация с ценами на рис оказывает политическое давление на премьер-министра Сигэру Исибу перед выборами, которые состоятся в июле. На прошлой неделе правительство начало продажу 600 тонн риса из резерва по более низким ценам, в результате чего в магазинах и образовались длинные очереди.

Правительство Японии заявило, что рассматривает разные варианты, которые помогут стабилизировать цены на рис. Среди них — повышение лимита беспошлинного импорта риса (сейчас действует лимит 100 тонн в год).

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