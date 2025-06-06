Длинные очереди за рисом в Японии

В Японии в последние месяцы наблюдается дефицит риса из-за плохого урожая. Цены на этот продукт за год выросли вдвое: пятикилограммовая упаковка риса в супермаркете стоит в среднем $29,6, оптовая цена на мешок в 60 кг достигла рекордных $184, передает Reuters.

В магазинах, продающих ограниченное количество риса по более доступным ценам, стоят многочасовые очереди.