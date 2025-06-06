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Россию в «серый список» по отмыванию денег

16:07 816

Евросоюз рассматривает возможность включения России в «серый список» стран, принимающих недостаточные меры по борьбе с отмыванием денег - в качестве меры по усилению финансового давления на Москву.

Об этом сообщила в пятницу, 6 июня, британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

По словам собеседников издания, официальное решение пока не принято, но в Европарламенте (ЕП) «существует огромная поддержка идеи включения России в список». Для утверждения полного списка требуется одобрение большинства депутатов ЕП.

Публикация нового «серого списка» ожидалась уже на нынешней неделе, но в последний момент Еврокомиссия отложила утверждение по «административным/процедурным причинам». Теперь ожидается, что список будет принят в начале следующей недели.

Включение в «серый список» сопряжен с репутационными потерями и обязывает финансовые учреждения проводить дополнительную проверку при обработке транзакций, связанных с организациями или лицами из стран-фигурантов, что увеличивает издержки.

«Серый список» Евросоюза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма обычно базируется на аналогичном списке, составленном Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) - межправительственным органом, созданным для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

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