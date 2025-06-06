Трамп предложил Германии американский газ вместо российского

Торговая сделка был одной из главных тем во время первого визита Мерца в Белый дом. По словам Трампа, он надеется, что она приведет к увеличению экспорта американских энергоносителей, и Мерц этому поспособствует: «У нас будет хорошая торговая сделка. Я имею в виду, полагаю, что это будет в основном определяться Европейским союзом, но вы – очень большая часть этого».

Президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем предложил увеличить поставки американских газа и нефти и прописать это в торговом соглашении, которое сейчас обсуждают США и Евросоюз. Об этом пишет The Moscow Times.

Президент подчеркнул, что старается поддержать производства энергоресурсов в США и найти для них новые рынки сбыта. «У нас так много нефти и газа», – сказал Трамп, добавив, что надеется сделать их «частью нашей торговой сделки».

В 2024 году Евросоюз закупил около 51 млрд кубометров СПГ из США, которые обеспечили 45% европейского импорта СПГ, составившего 114 млрд кубометров. США были крупнейшим поставщиком. Россия продала вдвое меньше СПГ (25 млрд кубометров), однако если ее трубопроводные поставки газа упали с 2021 году со 155 млрд до 40 млрд кубометров, то экспорт СПГ в страны ЕС за этот же период удвоился.

ЕС поставил задачу полностью отказаться от российских энергоносителей до конца 2027 года, и Еврокомиссия готовит соответствующий план, но ряд стран этому противодействуют. Венгрия и Словакия не хотят отказываться от трубопроводных поставок, а Франция и Бельгия требуют от ЕК предоставить более четкие юридические и экономические обоснования.