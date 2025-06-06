Азербайджан дал доступ Венгрии

Во время рабочего визита в Баку Марк Альфёльди-Борусс, заместитель государственного секретаря Министерства энергетики Венгрии по вопросам энергетической политики, и исполнительный директор венгерской компании MVM CEEnergy Upstream Золтан Захоти подчеркнули стратегическую заинтересованность Будапешта в расширении импорта азербайджанских нефти, природного газа, газового конденсата, а в перспективе и электроэнергии из возобновляемых источников.
Подводя итоги участия венгерской делегации в мероприятиях Baku Energy Week, Альфёльди-Борусс сказал в беседе с корреспондентом haqqin.az, что венгерская компания MOL, владеющая нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) в Венгрии и Словакии, инициировала процесс диверсификации источников поставок жидких углеводородов (ЖУВ) и постепенно сокращает зависимость от российской нефти марки Urals. В качестве одного из альтернативных сырьевых ресурсов рассматривается газовый конденсат с азербайджанского месторождения Шах-Дениз, транспортируемый через нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД).
По информации Захоти, компания MVM CEEnergy, обладающая 5-процентной долей в проекте Шах-Дениз, подписала соглашение с MOL о поставках конденсата и других видов жидких углеводородов в объеме до 160 тысяч тонн в год. В результате, не являясь участником проекта Шах-Дениз, MOL получила доступ к ресурсам через логистические мощности нефтепровода БТД, оператором которого выступает British Petroleum (BP). Таким образом, сделка потребовала отдельного соглашения между MOL и соответствующими структурами.
Для оперативного перехода на переработку альтернативных видов ЖУВ венгерские нефтеперерабатывающие заводы, построенные еще в советский период под переработку высокосернистой нефти, имеют весьма ограниченные технологические возможности. Тем не менее с 2023 года MOL начала пилотное тестирование нефтепереработки с использованием сырья из Казахстана, Азербайджана и арабских стран. По словам Альфёльди-Борусса, рассматривается проведение комплексной модернизации перерабатывающих установок, однако столь кардинальный переход требует значительных капиталовложений и технологической адаптации.
Что касается природного газа, то оба представителя венгерской делегации подтвердили заинтересованность Будапешта в увеличении поставок азербайджанского газа. Альфёльди-Борусс заявил о стремлении Венгрии выйти на подписание долгосрочных контрактов с компанией SOCAR для повышения энергетической безопасности страны.
В настоящее время значительная часть потребляемого Венгрией природного газа импортируется из России. С 2025 года, после прекращения транзита через Украину, поставки российского газа осуществляются через территорию Сербии по европейскому ответвлению газопровода «Турецкий поток». Венгрия также получает газ с территории Австрии, а незначительные объемы из запасов, размещённых в газовых хранилищах Венгрии и Словакии, переправляются далее в направлении Украины.
Подземные хранилища газа (ПХГ) в Венгрии в настоящее время имеют совокупную емкость 6,5 миллиарда кубометров с возможностью расширения до 9 миллиардов. Эта инфраструктура играет ключевую роль не только в обеспечении внутренней стабильности энергоснабжения, но и в обеспечении гибкости поставок для соседних стран Центральной Европы.
Отдельное внимание в переговорах было уделено перспективам сотрудничества в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Альфёльди-Борусс отметил, что Будапешт активно поддерживает концепцию «Зелёного энергетического коридора», предусматривающего транспортировку электроэнергии, выработанной на базе ВИЭ в Каспийском регионе (прежде всего, в Азербайджане), через Грузию и акваторию Чёрного моря в направлении Европейского союза вплоть до Венгрии.
В рамках реализации этой инициативы предполагается строительство трансграничной энергетической инфраструктуры мощностью до 2 ГВт. При этом Венгрия уже готовит соответствующие мощности для приема и интеграции поступающей электроэнергии. Окончательное решение о реализации проекта будет принято после завершения технико-экономического обоснования, над которым в настоящее время работает итальянская инженерная компания CESI.
Предварительная оценка общей стоимости проекта составляет около 10 миллиардов евро. Несмотря на высокую заинтересованность со стороны ЕС, на текущем этапе остаются нерешенными вопросы возврата инвестиций, сроков окупаемости и распределения рисков между участниками. Альфёльди-Борусс подчеркнул, что успех инициативы будет во многом зависеть от координации между правительствами, инвесторами и международными финансовыми институтами.
Таким образом, Венгрия последовательно реализует политику энергетической диверсификации и устойчивости, в которой Азербайджан рассматривается в качестве ключевого партнера как в традиционных сегментах энергетики (нефть, газ, конденсат), так и в стратегических проектах в области устойчивого энергетического перехода.