Азербайджан дал доступ Венгрии

Во время рабочего визита в Баку Марк Альфёльди-Борусс, заместитель государственного секретаря Министерства энергетики Венгрии по вопросам энергетической политики, и исполнительный директор венгерской компании MVM CEEnergy Upstream Золтан Захоти подчеркнули стратегическую заинтересованность Будапешта в расширении импорта азербайджанских нефти, природного газа, газового конденсата, а в перспективе и электроэнергии из возобновляемых источников. Подводя итоги участия венгерской делегации в мероприятиях Baku Energy Week, Альфёльди-Борусс сказал в беседе с корреспондентом haqqin.az, что венгерская компания MOL, владеющая нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) в Венгрии и Словакии, инициировала процесс диверсификации источников поставок жидких углеводородов (ЖУВ) и постепенно сокращает зависимость от российской нефти марки Urals. В качестве одного из альтернативных сырьевых ресурсов рассматривается газовый конденсат с азербайджанского месторождения Шах-Дениз, транспортируемый через нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД).

По информации Захоти, компания MVM CEEnergy, обладающая 5-процентной долей в проекте Шах-Дениз, подписала соглашение с MOL о поставках конденсата и других видов жидких углеводородов в объеме до 160 тысяч тонн в год. В результате, не являясь участником проекта Шах-Дениз, MOL получила доступ к ресурсам через логистические мощности нефтепровода БТД, оператором которого выступает British Petroleum (BP). Таким образом, сделка потребовала отдельного соглашения между MOL и соответствующими структурами. Для оперативного перехода на переработку альтернативных видов ЖУВ венгерские нефтеперерабатывающие заводы, построенные еще в советский период под переработку высокосернистой нефти, имеют весьма ограниченные технологические возможности. Тем не менее с 2023 года MOL начала пилотное тестирование нефтепереработки с использованием сырья из Казахстана, Азербайджана и арабских стран. По словам Альфёльди-Борусса, рассматривается проведение комплексной модернизации перерабатывающих установок, однако столь кардинальный переход требует значительных капиталовложений и технологической адаптации. Что касается природного газа, то оба представителя венгерской делегации подтвердили заинтересованность Будапешта в увеличении поставок азербайджанского газа. Альфёльди-Борусс заявил о стремлении Венгрии выйти на подписание долгосрочных контрактов с компанией SOCAR для повышения энергетической безопасности страны.

В настоящее время значительная часть потребляемого Венгрией природного газа импортируется из России. С 2025 года, после прекращения транзита через Украину, поставки российского газа осуществляются через территорию Сербии по европейскому ответвлению газопровода «Турецкий поток». Венгрия также получает газ с территории Австрии, а незначительные объемы из запасов, размещённых в газовых хранилищах Венгрии и Словакии, переправляются далее в направлении Украины. Подземные хранилища газа (ПХГ) в Венгрии в настоящее время имеют совокупную емкость 6,5 миллиарда кубометров с возможностью расширения до 9 миллиардов. Эта инфраструктура играет ключевую роль не только в обеспечении внутренней стабильности энергоснабжения, но и в обеспечении гибкости поставок для соседних стран Центральной Европы. Отдельное внимание в переговорах было уделено перспективам сотрудничества в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Альфёльди-Борусс отметил, что Будапешт активно поддерживает концепцию «Зелёного энергетического коридора», предусматривающего транспортировку электроэнергии, выработанной на базе ВИЭ в Каспийском регионе (прежде всего, в Азербайджане), через Грузию и акваторию Чёрного моря в направлении Европейского союза вплоть до Венгрии.