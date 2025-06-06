Протесты в Америке. Полиция преграждает путь

Чикаго (США). Активисты протестуют против иммиграционной политики и массовых задержаний иммигрантов
Харьков (Украина). Последствия российской атаки
Париж (Франция). Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Бразилии Лула да Силва с женами
Газа (Палестина). Волонтеры дают детям уроки игры на скрипке, помогая им на время забыть кошмары войны
Найроби (Кения). Аист марабу пролетает над свалкой Дандора
Манила (Филиппины). Река Пасиг, загрязненная промышленными отходами
Мекка (Саудовская Аравия). Молитва на вершине горы Арафат