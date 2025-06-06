Россияне хотят дружить с Западом

В пользу этого высказались 80% опрошенных, или на 28% россиян больше по сравнению с опросом годичной давности, что является максимальным показателем за все время наблюдений. Об отсутствии необходимости улучшать отношения с Западом сказали 14% респондентов — это рекордно низкое значение как минимум с 2015 года.

При этом лишь четверть из 1613 опрошенных ответили, что отношения России и Запада могут быть по-настоящему дружественными. Чаще всего так говорили женщины (27%), молодые люди до 24 лет (32%) и граждане, получающие информацию из YouTube-каналов (37%).

Мнение о том, что отношения двух сторон всегда будут строиться на недоверии, чаще всего высказывали мужчины (69%) и участники опроса старшего возраста — от 55 лет (69%), свидетельствуют результаты исследования.

Согласно данным «Левады», 37% опрошенных сообщили, что хорошо относятся к США (плохое отношение — у 47%). Это на 18% больше, чем в мае 2024 года (плохо — 71%), и на 25% больше, чем в том же месяце 2023-го (77%). Позитивное отношение к Соединенным Штатам чаше всего высказывали представители молодежи до 24 лет (49%), жители Москвы (42%), а также те, кто был в странах Европы (49%). Старшее поколение хуже относится к США — о плохой оценке этой страны заявили 52% участников опроса от 40 до 54 лет; среди тех, кто никогда не посещал европейские страны, таких 49%.

Северная Корея вошла в число стран (30%), которые россияне могут назвать самыми близкими друзьями России, наряду с Беларусью (80%), Китаем (64%), Казахстаном (36%) и Индией (32%). Опрос проходил 22–28 мая среди совершеннолетних жителей городов и сельской местности (в 137 населенных пунктах) в 50 регионах РФ. Социологи интервьюировали респондентов у них на дому.