PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов

Начиная с 2023 года PASHA Holding с участием сети супермаркетов Bravo проводит программу социальной поддержки детей, не достигших 18 лет, героев Азербайджана, погибших в 44-дневной Отечественной войне.

В рамках программы по случаю таких праздников, как Новый год, Новруз, Курбан и Рамазан, а также Дня Победы, детям шехидов предоставляются праздничные подарки от PASHA Holding и сети супермаркетов Bravo.