Азербайджан избран в Исполнительный совет ООН по туризму

По итогам 71-го заседания Европейской региональной комиссии ООН по туризму, прошедшего 5–6 июня в Баку, Азербайджан был избран в состав Исполнительного совета организации на период 2025–2029 годов.

На пять мест, выделенных для Европейского региона в составе совета, претендовали девять стран. По результатам голосования, наряду с Азербайджаном, в Исполнительный совет вошли Словения, Франция, Хорватия и Греция. Отметим, что кандидатами также были Армения, Молдова, Казахстан и Румыния.

Следует отметить, что Азербайджан ранее уже представлял регион в Исполнительном совете в 2013–2017, 2017–2021 и 2023–2025 годах, а в 2017 году возглавил его, заняв пост председателя.