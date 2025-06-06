USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Маск призвал к перевороту и опубликовал компромат на Трампа. Его хотят депортировать
Новость дня
Маск призвал к перевороту и опубликовал компромат на Трампа. Его хотят депортировать

Азербайджан избран в Исполнительный совет ООН по туризму

почти официоз
Рамиль Алиев, собкор
17:01 474

По итогам 71-го заседания Европейской региональной комиссии ООН по туризму, прошедшего 5–6 июня в Баку, Азербайджан был избран в состав Исполнительного совета организации на период 2025–2029 годов.

На пять мест, выделенных для Европейского региона в составе совета, претендовали девять стран. По результатам голосования, наряду с Азербайджаном, в Исполнительный совет вошли Словения, Франция, Хорватия и Греция. Отметим, что кандидатами также были Армения, Молдова, Казахстан и Румыния.

Следует отметить, что Азербайджан ранее уже представлял регион в Исполнительном совете в 2013–2017, 2017–2021 и 2023–2025 годах, а в 2017 году возглавил его, заняв пост председателя.

В завершение заседания было принято решение о проведении следующей, 72-й сессии Европейской региональной комиссии на Мальте.

Также отметим, что главы делегаций, принимающих участие в работе 71-го заседания Европейской региональной комиссии ООН по туризму, посетили Триумфальную арку в Баку.

6 июня в рамках 71-го заседания Европейской региональной комиссии ООН-Туризм в Баку также была организована тематическая конференция «От толчка к восхождению: Продвижение действий по изменению климата в туризме после СОР29».

Матвиенко в Ереване: у России с Арменией все хорошо
Матвиенко в Ереване: у России с Арменией все хорошо обновлено 17:54
17:54 2121
Украина готовит «новые операции» против России
Украина готовит «новые операции» против России обновлено 17:33
17:33 2436
Азербайджан избран в Исполнительный совет ООН по туризму
Азербайджан избран в Исполнительный совет ООН по туризму почти официоз
17:01 475
Два километра до Днепропетровской области: русские наступают
Два километра до Днепропетровской области: русские наступают обновлено 17:15
17:15 2378
Азербайджан дал доступ Венгрии
Азербайджан дал доступ Венгрии заместитель госсекретаря Минэнергетики Венгрии в гостях у haqqin.az
16:16 1289
Один из крупнейших ударов: Россия массированно атаковала Украину
Один из крупнейших ударов: Россия массированно атаковала Украину фото; обновлено 14:30
14:30 15749
Протесты в Америке. Полиция преграждает путь
Протесты в Америке. Полиция преграждает путь объектив haqqin.az
16:29 1550
Борис Джонсон предлагает Турции союз с Британией вместо России и ЕС
Борис Джонсон предлагает Турции союз с Британией вместо России и ЕС наша корреспонденция
15:02 2897
Потери России скоро превысят миллион человек
Потери России скоро превысят миллион человек горячая тема
08:21 5348
Кто же лев?
Кто же лев? наша корреспонденция
14:18 3016
Маск призвал к перевороту и опубликовал компромат на Трампа. Его хотят депортировать
Маск призвал к перевороту и опубликовал компромат на Трампа. Его хотят депортировать новость дополнена; видео
01:31 19770

ЭТО ВАЖНО

Матвиенко в Ереване: у России с Арменией все хорошо
Матвиенко в Ереване: у России с Арменией все хорошо обновлено 17:54
17:54 2121
Украина готовит «новые операции» против России
Украина готовит «новые операции» против России обновлено 17:33
17:33 2436
Азербайджан избран в Исполнительный совет ООН по туризму
Азербайджан избран в Исполнительный совет ООН по туризму почти официоз
17:01 475
Два километра до Днепропетровской области: русские наступают
Два километра до Днепропетровской области: русские наступают обновлено 17:15
17:15 2378
Азербайджан дал доступ Венгрии
Азербайджан дал доступ Венгрии заместитель госсекретаря Минэнергетики Венгрии в гостях у haqqin.az
16:16 1289
Один из крупнейших ударов: Россия массированно атаковала Украину
Один из крупнейших ударов: Россия массированно атаковала Украину фото; обновлено 14:30
14:30 15749
Протесты в Америке. Полиция преграждает путь
Протесты в Америке. Полиция преграждает путь объектив haqqin.az
16:29 1550
Борис Джонсон предлагает Турции союз с Британией вместо России и ЕС
Борис Джонсон предлагает Турции союз с Британией вместо России и ЕС наша корреспонденция
15:02 2897
Потери России скоро превысят миллион человек
Потери России скоро превысят миллион человек горячая тема
08:21 5348
Кто же лев?
Кто же лев? наша корреспонденция
14:18 3016
Маск призвал к перевороту и опубликовал компромат на Трампа. Его хотят депортировать
Маск призвал к перевороту и опубликовал компромат на Трампа. Его хотят депортировать новость дополнена; видео
01:31 19770
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться