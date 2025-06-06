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«Возвращаемся домой»: «Вагнер» объявил об уходе из Мали

18:08 907

ЧВК «Вагнер» объявила, что выполнила «основную миссию» в Мали и покидает эту страну.

Сообщение об этом опубликовал близкий к наемникам телеграм-канал «Разгрузка Вагнера».

В посте говорится, что наемники три с половиной года «плечом к плечу с народом Мали сражались против терроризма». «Мы уничтожили тысячи боевиков и их командиров, годами терроризировавших мирное население. Помогли местным патриотам создать сильную и дисциплинированную армию, способную защитить свою землю. И выполнили главную задачу — все региональные столицы вернулись под контроль законной власти. Миссия завершена. ЧВК «Вагнер» возвращается домой», — говорится в посте.

Первые сообщения о том, что ЧВК набирает наемников для работы в Мали, появились в СМИ в сентябре 2021 года. Тогда в результате госпереворота к власти пришел полковник Ассими Гоита, после чего из страны были выведены более пяти тысяч находившихся там французских военнослужащих. По данным западных СМИ, наемники должны были обучать малийских военных и обеспечивать защиту высокопоставленных чиновников.

Летом 2024 года между повстанцами-туарегами с одной стороны и правительственными войсками Мали и вагнеровцами с другой стороны произошел бой. В ходе боев правительственные войска и вагнеровцы попали в засаду. По разным данным, погибли от 20 до 80 наемников.

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