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НАТО не хочет злить Трампа

18:19 578

Должностные лица, организующие саммит НАТО в Гааге, который состоится 24-25 июня, попытаются ограничить обсуждение Украины и размышляют, как могут спланировать присутствие Владимира Зеленского, чтобы при этом «не провоцировать» президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Многие союзники хотят, чтобы Зеленский присутствовал на саммите, но существует гибкость в отношении точного формата, который допустил бы его присутствие», - приводит агентство слова одного из дипломатов НАТО.

По словам источников, Зеленский, возможно, будет присутствовать на ужине перед саммитом, но его не допустят на главную встречу.

По сведениям агентства, опасения стран - членов НАТО связаны с потенциальной вероятностью повторения скандала, произошедшего во время личной встречи Зеленского и Трампа в Белом доме 18 февраля, поставившего под угрозу поддержку Украины союзниками. Заявления американского президента о возможном выходе США из альянса также вызывают обеспокоенность у официальных лиц, пишет агентство.

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