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Россия собрала 125 000 солдат вдоль границ Сум и Харькова

18:30 1316

По мнению ряда аналитиков, Россия, вероятно, уже приступила к летнему наступлению на Украине, однако Сумы и Харьков вряд ли являются ключевыми целями Кремля, пишет The Telegraph.

Эксперт Международного института стратегических исследований Бен Барри отмечает, что летний период традиционно сопровождается активизацией боевых действий в российско-украинской войне. В качестве примеров он приводит контрнаступление Украины в 2023 году, вторжение украинских сил в Курскую область в 2024 году, а также неожиданную атаку России в Харьковской области в прошлом году.

«Выбор времени для наступления не случаен. Летняя растительность обеспечивает наступающим войскам лучшее укрытие, несмотря на такие сложности, как повышенная запыленность и трудности с маскировкой передвижений от тепловизоров», — подчеркивается в статье.

Как отмечает издание, в течение зимы Россия укрепляла свои вооруженные силы: пополняла личный состав, устраняла технические недочеты, совершенствовала тактику, улучшала системы боевой коммуникации и повышала эффективность и мобильность своих ударных беспилотников. Теперь Москва готова протестировать эти усовершенствования в боевых условиях.

Согласно данным украинской военной разведки, вдоль границ Сумской и Харьковской областей сосредоточено около 125 тысяч российских военнослужащих. За последние десять дней четыре приграничных села перешли под контроль России. Тем не менее, The Telegraph считает, что Сумы и Харьков вряд ли являются основными целями наступления.

«У России недостаточно сил на этих направлениях для проведения масштабных операций против крупных городов. Скорее всего, эти действия призваны отвлечь украинские силы от главной цели — Донецкой области», — отмечает издание.

Заместитель главы администрации президента Украины Павел Палиса ранее заявлял, что Россия намерена захватить Донецкую и Луганскую области к осени, а к концу года создать буферную зону вдоль северной границы с Украиной. В 2026 году, по его словам, Путин может поставить цель оккупировать всю территорию Украины к востоку от Днепра, а также захватить южные регионы — Одесскую и Николаевскую области.

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