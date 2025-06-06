В Армении проверяют высказывания Пашиняна

Государственная комиссия Армении по предотвращению коррупции и вопросам этики инициировала разбирательство в связи с неуместным высказыванием премьер-министра Никола Пашиняна о духовенстве. Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя комиссии Мариам Галстян.

«Мы начали производство по собственной инициативе в день публикации поста», — заявила она.

Галстян также отметила, что комиссия рассматривает жалобу юриста Ары Зограбяна относительно высказываний Пашиняна. Вероятно, 9 июня будет принято решение о начале производства по этой жалобе.

По ее словам, если будет установлено нарушение Пашиняном этических норм, он будет обязан публично разъяснить свои действия. Однако комиссия не имеет полномочий обращаться в прокуратуру, так как речь идет о нарушении этики, а не о явных признаках преступления.

Напомним, 29 мая на заседании правительства Пашинян сравнил армянские церкви с «чуланами, заваленными рухлядью». На следующий день в своем посте в Facebook он обвинил одного из архиепископов в неподобающих личных связях, используя выражения, выходящие за рамки приличия. Позже премьер-министр обвинил Католикоса в нарушении обета безбрачия и предложил изменить порядок избрания главы Армянской Апостольской Церкви, чтобы государство могло влиять на выборы, а кандидаты проходили проверку на соответствие этическим стандартам.