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«Направили винтовки нам в головы»: как израильские военные задержали журналистов

18:56 526

Группа журналистов Арабской службы BBC, которая, выехав из Дамаска, планировала направиться к границе с Голанскими высотами, была задержана израильскими солдатами.

Ферас Килани, специальный корреспондент BBC, рассказывает в своем репортаже о произошедшем.

«Мы хотели приблизиться к сирийской территории, занятой израильскими военными с декабря, когда премьер-министр Израиля заявил, что после падения режима Башара Асада его страна берет под постоянный контроль демилитаризованную зону и прилегающие к ней районы. Нас было семеро: я (гражданин Великобритании), двое сотрудников BBC из Ирака и четверо сирийцев — трое внештатных сотрудников и один оператор BBC. Мы вели съемку рядом с одним из наблюдательных постов Сил ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) недалеко от города Аль-Рафид, когда представитель ООН сообщил нам, что израильская сторона заинтересовалась тем, кто мы, и была проинформирована, что мы — группа журналистов BBC», — пишет корреспондент.

Ферас Килани в Дамаске

Примерно в 200 метрах от города Эль-Кунейтра на дороге рядом с КПП журналисты заметили танки «Меркава», на одном из которых был израильский флаг.

«Через минуту после того, как мы начали съемку, с другой стороны контрольно-пропускного пункта подъехал белый автомобиль. Из машины вышли четверо израильских солдат и окружили нас. Они направили винтовки нам в головы и приказали положить камеру на обочину дороги. Я попытался объяснить, что мы съемочная группа BBC, но ситуация неожиданно быстро обострилась. Мне удалось отправить сообщение о том, что нас остановили израильские военные, коллегам в Лондоне, а потом у нас отобрали телефоны и все оборудование. Потом прибыли другие израильские солдаты на военном автомобиле Humvee, и нашу машину тщательно обыскали», — рассказывает журналист.

По его словам, израильские солдаты «начали просматривать наши видеоматериалы, пока мы сидели в машине, и один из них, в нескольких метрах от меня, держал винтовку направленной мне в голову. Спустя более двух часов один из солдат попросил меня выйти из машины и поговорить по мобильному телефону. Я не знал, кто был на другом конце линии. Он говорил на ломаном арабском. Он спросил, зачем мы снимаем израильские военные позиции. Я сказал, что британский журналист из BBC, и объяснил характер нашей работы. Я вернулся в машину, и снова винтовка была направлена мне в голову. Спустя еще час ожидания подъехала еще одна машина. Из нее вышли сотрудники службы безопасности, в руках у них были повязки на глаза и пластиковые стяжки».

Кусок ткани, которой завязали глаза одному из журналистов

Далее журналиста отвели в одно из помещений на переходе, в отличие от остальных членов команды: «Через некоторое время вошел другой офицер и сказал мне раздеться до нижнего белья. Сначала я отказался, но они настаивали и угрожали, и я подчинился. Они проверили меня в том числе под бельем, спереди и сзади, обыскали мою одежду, велели одеться и стали меня допрашивать, задавая в том числе личные вопросы о моих детях и их возрасте. Когда меня, наконец, выпустили из комнаты, я увидел остальных членов нашей команды, связанными и с завязанными глазами. Я умолял офицера отпустить их, и он пообещал сделать это после допроса. Их по одному уводили в ту же комнату, где обыскивали, заставляя раздеться, и допрашивали… Допрос всей команды длился более двух часов. За это время все наши телефоны и ноутбуки были тщательно проверены, и множество фотографий — в том числе личных — было удалено».

Журналист рассказал, что израильский офицер пригрозил команде BBC «более серьезными последствиями, если мы снова приблизимся к границе со стороны Сирии, и сказал, что они знают о нас все и выследят нас, если будет опубликована хоть одна скрытая или неудаленная фотография». Спустя семь часов после задержания журналистов, после девяти вечера, «нас повезли в сопровождении двух машин: одна ехала впереди нашей, другая сзади. Мы направились в сельскую местность примерно в 2 км от Кунейтры. Там машины остановились, и в нашу сторону бросили сумку с нашими телефонами, после чего машины уехали. Оказавшись в темноте, без сигнала, без интернета и без малейшего представления, где мы находимся, мы ехали дальше, пока не добрались до небольшой деревни… Спустя десять очень напряженных минут нам удалось найти дорогу, и спустя еще сорок пять мы были в Дамаске», - завершает свой рассказ журналист.

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