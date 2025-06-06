«Направили винтовки нам в головы»: как израильские военные задержали журналистов

Группа журналистов Арабской службы BBC, которая, выехав из Дамаска, планировала направиться к границе с Голанскими высотами, была задержана израильскими солдатами. Ферас Килани, специальный корреспондент BBC, рассказывает в своем репортаже о произошедшем. «Мы хотели приблизиться к сирийской территории, занятой израильскими военными с декабря, когда премьер-министр Израиля заявил, что после падения режима Башара Асада его страна берет под постоянный контроль демилитаризованную зону и прилегающие к ней районы. Нас было семеро: я (гражданин Великобритании), двое сотрудников BBC из Ирака и четверо сирийцев — трое внештатных сотрудников и один оператор BBC. Мы вели съемку рядом с одним из наблюдательных постов Сил ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) недалеко от города Аль-Рафид, когда представитель ООН сообщил нам, что израильская сторона заинтересовалась тем, кто мы, и была проинформирована, что мы — группа журналистов BBC», — пишет корреспондент.

Примерно в 200 метрах от города Эль-Кунейтра на дороге рядом с КПП журналисты заметили танки «Меркава», на одном из которых был израильский флаг. «Через минуту после того, как мы начали съемку, с другой стороны контрольно-пропускного пункта подъехал белый автомобиль. Из машины вышли четверо израильских солдат и окружили нас. Они направили винтовки нам в головы и приказали положить камеру на обочину дороги. Я попытался объяснить, что мы съемочная группа BBC, но ситуация неожиданно быстро обострилась. Мне удалось отправить сообщение о том, что нас остановили израильские военные, коллегам в Лондоне, а потом у нас отобрали телефоны и все оборудование. Потом прибыли другие израильские солдаты на военном автомобиле Humvee, и нашу машину тщательно обыскали», — рассказывает журналист. По его словам, израильские солдаты «начали просматривать наши видеоматериалы, пока мы сидели в машине, и один из них, в нескольких метрах от меня, держал винтовку направленной мне в голову. Спустя более двух часов один из солдат попросил меня выйти из машины и поговорить по мобильному телефону. Я не знал, кто был на другом конце линии. Он говорил на ломаном арабском. Он спросил, зачем мы снимаем израильские военные позиции. Я сказал, что британский журналист из BBC, и объяснил характер нашей работы. Я вернулся в машину, и снова винтовка была направлена мне в голову. Спустя еще час ожидания подъехала еще одна машина. Из нее вышли сотрудники службы безопасности, в руках у них были повязки на глаза и пластиковые стяжки».