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Китай выдвинул требование Украине

18:58 1186

Китай требует от Украины обеспечить законные права своих граждан в соответствии с установленными правилами. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя ситуацию вокруг появившейся два месяца назад информации о плененных в Украине двух гражданах КНР, которые принимали участие в боевых действиях.

«Китайская сторона неоднократно выступала с предупреждениями о безопасности, призывая китайских граждан избегать зон вооруженных конфликтов, воздерживаться от любого участия в столкновениях и в особенности избегать присоединения к боевым действиям на одной из сторон», - сказал он.

Представитель МИД КНР добавил, что Китай требует, чтобы украинская сторона в соответствии с установленными правилами обеспечила законные права китайских граждан и гуманное обращение.

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двое китайцев взяты в плен Вооруженными силами Украины (ВСУ) во время боев в Донбассе. По словам Зеленского, их захватили в населенных пунктах Тарасовка и Белогоровка.

В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в ведомство был вызван временный поверенный по делам Китая, и решительно осудил вовлечение граждан Китая в войну между Россией и Украиной.

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