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Фернанду Сантуш и Эмин Махмудов о завтрашнем матче Латвия - Азербайджан

Эльмир Алиев, Рига
19:12 390

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш и полузащитник Эмин Махмудов поделились ожиданиями перед завтрашней товарищеской игрой с Латвией, передает корреспондент haqqin.az из Латвии.

Матч пройдет в Риге и начнется в 17:00 по бакинскому времени.

«С самого начала сборов игроки показывают себя с лучшей стороны, - говорит Фернанду Сантуш. - Они понимают мои требования. Мы собрались рано. Но некоторые игроки присоединились к нам после финала Кубка Азербайджана между «Карабахом» и «Сабахом». С ними не удалось много потренироваться. Команда хорошо готова. Конечно, понимаем, что будет тяжелая игра. Обе сборные будут стараться победить. Мы предоставили достаточно информации игрокам о сопернике. Постараемся показать все лучшее на поле. Все игроки предельно мотивированы. Усталость футболистов после сложного сезона не может быть оправданием.

Сейчас мы не думаем об осенних отборочных матчах. Все наши мысли только о Латвии. У каждой команды свой стиль. Франция, Украина и Исландия играют иначе по сравнению с Латвией. Конечно, осенью в составе могут быть изменения.

Бадави Гусейнов выбыл из состава из-за травмы. Мы не стали никого вызывать вместо него, потому что у нас есть несколько игроков на этой позиции».

Фернанду Сантуш сообщил, что капитаном и пенальтистом в завтрашней игре будет Эмин Махмудов, если выйдет на поле.

Сам футболист «Нефтчи» заявил, что у сборной Азербайджана есть все возможности завтра победить.

«Постараемся показать хорошую игру и победить. У нас есть качества, чтобы обыграть этого соперника. Хотя Латвия - хорошая команда.

Если я забью завтра, то стану лучшим снайпером в истории сборной Азербайджана? Я не думаю об этом. Стараюсь помочь команде. Если буду зацикливаться на этой теме, то ничего не получится», - сказал Махмудов.

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