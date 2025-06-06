В Товузе мужчина зарубил мать топором и поджег отчий дом

В Товузском районе Азербайджана 31-летний мужчина был задержан по подозрению в жестоком убийстве своей матери, сообщают местные СМИ.

Согласно информации полиции, Каинат Намазов (1994 г.р.) убил свою мать Севиндж Гасанову (1970 г.р.) топором и нанес тяжелые ранения сестре Алие (2000 г.р.). После этого он поджег родительский дом. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

В TƏBİB сообщили, что женщине была диагностирована тяжелая открытая черепно-мозговая травма с вытекающей спинномозговой жидкостью, травматический шок. Ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Также отмечается, что Каинат Намазов страдает психическим расстройством. В настоящее время он находится под стражей полиции.

По факту преступления возбуждено уголовное дело, ведется следствие.