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«Азеришыг» на всемирной выставке Expo 2025

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19:31 116

13 апреля в японском городе Осака начала работу всемирная выставка Expo 2025 Osaka Kansai под девизом «Создаем общество будущего для жизни» (Designing the Future Society for Our Lives). В международной выставке, где представлены 165 стран и 7 международных организаций, принимает участие и ОАО «Азеришыг».

В азербайджанском национальном павильоне, организованном Центром Гейдара Алиева, посетители знакомятся со стендом ОАО «Азеришыг». Здесь они смотрят слайды о новейших инновационных технологиях, применяемых в Азербайджане, а также о развитии зеленой энергетики, деятельности цифровых подстанций и проводимых в Азербайджане работах по инфраструктуре электромобилей. Посетителям также предоставляется подробная информация и раздаются брошюры о роли технологии 3D мобильного картирования в распределительных электросетях Азербайджана, о созданной для Зоны зеленой энергии модели Smart Grid 35/0,4 кВ, об условиях, созданных на станциях зарядки электромобилей, и многих других вопросах.

Отметим, что всемирная выставка Expo 2025 продлится до 13 октября. Ожидается, что за 184 дня выставку посетят 28 миллионов гостей.

ОАО «Азеришыг», добившееся множества успехов в области применения передовых технологий, новейших инновационных разработок и устойчивого развития, регулярно принимает участие в местных и международных мероприятиях, организуемых в этой области, и стремится достойно представлять Азербайджан.

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