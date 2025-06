«Азеришыг» на всемирной выставке Expo 2025

13 апреля в японском городе Осака начала работу всемирная выставка Expo 2025 Osaka Kansai под девизом «Создаем общество будущего для жизни» (Designing the Future Society for Our Lives). В международной выставке, где представлены 165 стран и 7 международных организаций, принимает участие и ОАО «Азеришыг».