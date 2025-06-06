Сэр Дэвид Бекхэм

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм будет удостоен рыцарского звания, сообщает BBC со ссылкой на источники. Его имя будет включено в официальный список людей, которые получат награды по случаю дня рождения короля Карла III.

После того, как Бекхэму будет присвоено рыцарское звание, его официальным титулом станет «сэр», а его супруга — бывшая солистка поп-группы Spice Girls — таким образом станет «леди Викторией».

В 2003 году Бекхэм получил орден Британской империи за заслуги в области спорта. Тогда награду ему вручила королева Елизавета II.

50-летний Дэвид Бекхэм — один из самых титулованных британских футболистов и главная футбольная звезда своего поколения. Он с 1996 по 2009-й играл в составе сборной Англии: выходил на поле 115 раз и забил 17 голов.

Он также выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен».