В Париже осквернили еврейские объекты: российский след

Во Франции арестованы трое граждан Сербии по обвинению в осквернении еврейских объектов в Париже, сообщает AFP. Следствие не исключает, что арестованные могли действовать в интересах иностранного государства - предположительно, России.

Вечером в четверг, 5 июня, следственный судья постановил заключить мужчин под стражу. Им инкриминируется вандализм «в целях служения интересам иностранной державы». По данным судебных источников, речь может идти о России.

Арестованные - двое братьев и еще один мужчина, давно проживающий во Франции, - были задержаны 2 июня при попытке покинуть страну. По версии следствия, они действовали исключительно из корыстных побуждений и, вероятно, не осознавали политического контекста. В случае признания виновными им грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере 300 тысяч евро.

Инцидент произошел в ночь на 31 мая: зеленой краской были облиты мемориальная стена с именами Праведников у Мемориала Холокоста, две синагоги и кошерный ресторан в центре Парижа. Заявлений о причастности к этим актам вандализма не поступало.

Этот случай напоминает другие инциденты в Париже, которые следствие также связывает с российскими заказчиками. Вскоре после начала войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа в пригородах французской столицы были обнаружены нарисованные на зданиях синие звезды Давида. Тогда были задержаны двое граждан Молдовы. В прошлом году за аналогичные действия - нанесение красных ладоней на стену Праведников - были арестованы трое болгар.

Вскоре после этого на фасадах нескольких домов появились граффити с изображением гробов солдат и надписью: «Французские солдаты в Украине». В этом случае также были задержаны подозреваемые из Молдовы.

Французское агентство по борьбе с иностранными кибератаками Viginum сообщило, что с 2023 по 2025 год в стране зафиксировано около 80 дезинформационных кампаний, осуществленных преимущественно российскими акторами. Основной целью атак являлась Украина, но также и ее западные союзники, в том числе Франция.