Нефть на взлете

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,9% и на пике достигла $66,58 за баррель. Нефть этого сорта превысила отметку $66 за баррель впервые более чем за две недели — с 21 мая.
К 18:36 по Баку рост замедлился до 1,67% и котировки были на уровне $66,43 за баррель.
Нефть дорожает на фоне новостей о телефонных переговорах между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор состоялся вечером 5 июня по пекинскому времени по инициативе президента США.
По итогам переговоров американский президент признал, что торговые отношения с Китаем «немного сдвинулись с мертвой точки». Он также заявил, что сейчас они «в очень хорошей форме» в плане торговой сделки. Стороны договорились о дальнейших переговорах для разрешения споров по пошлинам и редкоземельным металлам.
Среди участников рынка возобновление переговоров вызвало надежды на рост и более высокий спрос в двух крупнейших экономиках мира, пишет Reuters.