Нефть на взлете

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,9% и на пике достигла $66,58 за баррель. Нефть этого сорта превысила отметку $66 за баррель впервые более чем за две недели — с 21 мая.

К 18:36 по Баку рост замедлился до 1,67% и котировки были на уровне $66,43 за баррель.