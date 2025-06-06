Россия обвинила Украину в срыве обмена телами погибших. В Киеве ответили

В России утверждают, что обмен телами военных в формате «6000 на 6000», о котором Украина и Россия договорились в ходе переговоров в Стамбуле, сорвался. По информации Telegram-канала Mash, Киев отказался их принимать.

«Россия согласна осуществить обмен в любую минуту. Сегодня представители РФ приехали на границу, привезли тела, но украинцы отказались их принимать без объяснения причин», — пишет канал.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опроверг начало обмена. Отмечается, что подготовка к нему еще ведется и Киев готов принять тела погибших бойцов. Там также обратили внимание, что любые односторонние заявления россиян о такой чувствительной теме являются очередной манипуляцией.

В Координационном штабе добавили, что готовы к любым репатриационным мерам и обменам пленными.

В Киеве также назвале фейком заявление главы комиссии Общественной палаты РФ Владимира Рогова о том, что Россия якобы вернула тела 42 убитых военнослужащих.

Напомним, Украина и Россия во время переговоров в Стамбуле договорились обменять тела погибших солдат в формате «6000 на 6000».

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что подготовка к обмену телами начнется после обмена пленными, который запланирован на эти выходные. В то же время он предупреждал, что россияне уже передавали Украине тела своих солдат под видом украинских. Поэтому перед обменом нужно все тщательно проверить.