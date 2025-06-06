USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Маск призвал к перевороту и опубликовал компромат на Трампа. Его хотят депортировать
Новость дня
Маск призвал к перевороту и опубликовал компромат на Трампа. Его хотят депортировать

Россия обвинила Украину в срыве обмена телами погибших. В Киеве ответили

20:29 1223

В России утверждают, что обмен телами военных в формате «6000 на 6000», о котором Украина и Россия договорились в ходе переговоров в Стамбуле, сорвался. По информации Telegram-канала Mash, Киев отказался их принимать.

«Россия согласна осуществить обмен в любую минуту. Сегодня представители РФ приехали на границу, привезли тела, но украинцы отказались их принимать без объяснения причин», — пишет канал.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опроверг начало обмена. Отмечается, что подготовка к нему еще ведется и Киев готов принять тела погибших бойцов. Там также обратили внимание, что любые односторонние заявления россиян о такой чувствительной теме являются очередной манипуляцией.

В Координационном штабе добавили, что готовы к любым репатриационным мерам и обменам пленными.

В Киеве также назвале фейком заявление главы комиссии Общественной палаты РФ Владимира Рогова о том, что Россия якобы вернула тела 42 убитых военнослужащих.

Напомним, Украина и Россия во время переговоров в Стамбуле договорились обменять тела погибших солдат в формате «6000 на 6000».

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что подготовка к обмену телами начнется после обмена пленными, который запланирован на эти выходные. В то же время он предупреждал, что россияне уже передавали Украине тела своих солдат под видом украинских. Поэтому перед обменом нужно все тщательно проверить.

Когда в Азербайджане увидят плоды стратегии развития футбола?
Когда в Азербайджане увидят плоды стратегии развития футбола?
20:37 741
Россия обвинила Украину в срыве обмена телами погибших. В Киеве ответили
Россия обвинила Украину в срыве обмена телами погибших. В Киеве ответили
20:29 1224
Пашинян поздравил Азербайджан
Пашинян поздравил Азербайджан
19:34 3302
Трамп снова оскорбил Маска
Трамп снова оскорбил Маска напряженность нарастает
17:20 6415
Кто же лев?
Кто же лев? наша корреспонденция
14:18 4045
Фернанду Сантуш и Эмин Махмудов о завтрашнем матче Латвия - Азербайджан
Фернанду Сантуш и Эмин Махмудов о завтрашнем матче Латвия - Азербайджан
19:12 1045
«Направили винтовки нам в головы»: как израильские военные задержали журналистов
«Направили винтовки нам в головы»: как израильские военные задержали журналистов
18:56 1078
Россия собрала 125 000 солдат вдоль границ Сум и Харькова
Россия собрала 125 000 солдат вдоль границ Сум и Харькова
18:30 2188
Матвиенко в Ереване: у России с Арменией все хорошо
Матвиенко в Ереване: у России с Арменией все хорошо обновлено 17:54
17:54 3146
Украина готовит «новые операции» против России
Украина готовит «новые операции» против России обновлено 17:33
17:33 4268
Азербайджан избран в Исполнительный совет ООН по туризму
Азербайджан избран в Исполнительный совет ООН по туризму почти официоз
17:01 1264

ЭТО ВАЖНО

Когда в Азербайджане увидят плоды стратегии развития футбола?
Когда в Азербайджане увидят плоды стратегии развития футбола?
20:37 741
Россия обвинила Украину в срыве обмена телами погибших. В Киеве ответили
Россия обвинила Украину в срыве обмена телами погибших. В Киеве ответили
20:29 1224
Пашинян поздравил Азербайджан
Пашинян поздравил Азербайджан
19:34 3302
Трамп снова оскорбил Маска
Трамп снова оскорбил Маска напряженность нарастает
17:20 6415
Кто же лев?
Кто же лев? наша корреспонденция
14:18 4045
Фернанду Сантуш и Эмин Махмудов о завтрашнем матче Латвия - Азербайджан
Фернанду Сантуш и Эмин Махмудов о завтрашнем матче Латвия - Азербайджан
19:12 1045
«Направили винтовки нам в головы»: как израильские военные задержали журналистов
«Направили винтовки нам в головы»: как израильские военные задержали журналистов
18:56 1078
Россия собрала 125 000 солдат вдоль границ Сум и Харькова
Россия собрала 125 000 солдат вдоль границ Сум и Харькова
18:30 2188
Матвиенко в Ереване: у России с Арменией все хорошо
Матвиенко в Ереване: у России с Арменией все хорошо обновлено 17:54
17:54 3146
Украина готовит «новые операции» против России
Украина готовит «новые операции» против России обновлено 17:33
17:33 4268
Азербайджан избран в Исполнительный совет ООН по туризму
Азербайджан избран в Исполнительный совет ООН по туризму почти официоз
17:01 1264
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться