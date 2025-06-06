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Когда в Азербайджане увидят плоды стратегии развития футбола?

Эльмир Алиев, Рига
20:37 743

Генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев поделился своими ожиданиями от завтрашнего товарищеского матча между сборными Азербайджана и Латвии, а также коснулся темы реализации стратегии развития футбола, передает корреспондент haqqin.az из Риги.

«Ждем от сборной Азербайджана содержательной игры, - говорит генсек, назначенный на эту должность в феврале этого года. - Хотим, чтобы наша команда победила. Игры с Латвией и особенно следующий матч с Венгрией - хорошая подготовка перед сентябрьскими отборочными матчами с Исландией и Украиной. В команде хорошая атмосфера. Надеемся на лучшее.

Беседовали с главным тренером Фернанду Сантушем. Возможно, будут некоторые новшества с точки зрения тактики и выбора игроков. Он верит в команду».

Говоря о стратегии развития, утвержденной Исполкомом АФФА в феврале этого года, Джахангир Фараджуллаев отметил, что «ведется серьезная работа в нескольких направлениях». 

«В ближайшее время начнем видеть результаты. Должны сделать первые шаги по улучшению инфраструктуры. Надо определиться, в каком направлении будут эти шаги. Что нужно в первую очередь - поля для детских соревнований или новые стадионы… С учетом бюджета нужно выбрать приоритетные вопросы. Работаем над новым форматом детских лиг. Хотим большего привлечения региональных команд.

Что касается перехода от 10-командного чемпионата к 12-командному в Премьер-лиге, то мы ожидали, что возникнут проблемы со стадионами. Сейчас ведется активная работа с пробившимися в Премьер-лигу «Карваном» и «Имишли». Скоро увидим прогресс в этом вопросе».

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