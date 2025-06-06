Осужденный в Москве американец вышел из психбольницы и покинул Россию

«Татеру каким-то образом удалось выйти из медицинского учреждения, куда он был отправлен по решению Мещанского суда Москвы на принудительное лечение. В настоящее время местонахождение американца не установлено, он покинул РФ», — сказал собеседник агентства.

В начале апреля суд отправил Татера, обвиняемого по делу о применении насилия в отношении полицейского (часть 1 статьи 318 УК), на принудительное лечение. Во время следствия московские врачи выявили у Татера «психические расстройства». Защита американца называла его госпитализацию незаконной и необоснованной.

Источник ТАСС в «медицинских кругах» рассказал, что в больнице Татера выписали на амбулаторное лечение, так как «оснований его держать в клинике у медиков не было». Адвокат американца Полина Власюк заявила агентству, что ей «ничего об этом не известно».

О задержании в Москве гражданина США Джозефа Татера стало известно в августе 2024 года. Его обвинили в нападении на сотрудницу полиции после конфликта в московском отеле Radisson. Суд отправил Татера в СИЗО. В марте 2025 года американца освободили под подписку о невыезде, а в апреле отправили на принудительное лечение.

Агентство Reuters в мае опубликовало список граждан США, осужденных в России. Это список, как утверждалось, Вашингтон передал Москве для обмена. В нем упоминался Татер.