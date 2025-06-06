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Кого Путин оставил на закрытый разговор?

21:00 615

Президент России Владимир Путин после завершения публичной части заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам сообщил, что планирует в закрытом режиме обсудить ряд вопросов с теми, кто присутствовал на совещании очно.

Заседание совета проходило в смешанном формате: часть участников встречи подключились по видеосвязи, другие находились в рабочем кабинете главы государства в Ново-Огарево. Согласно трансляции, очно в заседании участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Денис Мантуров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы в такой публичной части сейчас будем заканчивать, потому что у нас еще с коллегами, которые здесь очно присутствуют, есть еще несколько вопросов, которые мы в закрытом режиме пообсуждаем», — сказал Путин.

Основной темой заседания стал запуск новых проектов для достижения национальных целей развития России на период до 2030 года и перспективу до 2036 года. Согласно перечню участников, опубликованному на сайте Кремля, в нем приняли участие 73 человека, включая президента.

Часть заседания была посвящена вопросам развития российских беспилотных систем. 

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