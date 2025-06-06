ФБР предупредило евреев

ФБР и Министерство внутренней безопасности (DHS) выпустили заявление, в котором говорится о потенциальных проблемах с безопасностью для евреев и израильтян.

Ведомства предупреждают о «повышенной угрозе», с которой столкнулась еврейская община после двух нападений: воскресной атаки коктейлями Молотова в Боулдере, штат Колорадо, и убийства в прошлом месяце двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, округ Колумбия.

«Конфликт между Израилем и ХАМАС может побудить других воинствующих экстремистов и лиц, совершающих преступления на почве ненависти, с аналогичными претензиями к совершению насилия в отношении еврейской и израильской общин и их сторонников», — говорится в заявлении ФБР и DHS.

Как полагают американские силовики, иностранные террористические организации также могут попытаться использовать информацию, связанную с конфликтом, для организации нападений в США».

Общественность призывают «сохранять бдительность» и «сообщать правоохранительным органам о любых угрозах насилия или подозрительной деятельности».