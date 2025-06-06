Зеленский готовится к новой встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Группы семи (G7), который пройдет в Канаде в этом месяце. Об этом сообщил глава администрации Зеленского Андрей Ермак, пишет Bloomberg.

Глава администрации президента Украины отметил, что делегация, которую он возглавлял во время недавнего визита в Вашингтон, активно работала над организацией встречи между двумя лидерами.

«Наш визит был подготовкой, среди прочего, к встрече Зеленского и Трампа в кулуарах саммита G7 в Канаде», — заявил Ермак.

Саммит G7 запланирован на 15–17 июня в канадском Кананаскисе, Альберта.