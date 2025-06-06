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В Израиле приняли решение по Газе

21:53 734

Начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир провел совещание по оценке ситуации и утвердил оперативные планы продолжения военной операции в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Замир «провел оценку ситуации и утвердил оперативные планы Южного командования по продолжению операции в секторе Газа», говорится в заявлении. 1 июня начальник Генштаба дал указание расширить боевые действия на дополнительные районы как на юге, так и на севере сектора.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах анклава в рамках широкомасштабной наземной операции «Колесницы Гидеона». Ее целью заявлен окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.

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