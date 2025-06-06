США начали давить на Иран

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 10 физических и 27 юридических лиц под предлогом борьбы с отмыванием средств в пользу иранского руководства. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.

По утверждению американских властей, попавшие под действие санкций компании и физические лица участвовали в схеме, посредством которой им «удалось отмыть несколько миллиардов долларов». Это было осуществлено за счет «продажи нефти и других товаров» в обход американских санкций.

Как следует из данных, опубликованных на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, рестрикции введены в отношении девяти граждан Ирана и одного гражданина Китая. Кроме того, под действие ограничительных мер попали 27 компаний, из которых 17 базируются в Гонконге, 5 в ОАЭ и столько же в Иране.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.